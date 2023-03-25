Поляки захотели выгнать украинцев из страны из-за скандальной акции в Кракове

Варшава, , 07:44 — REGNUM Митинг украинских беженцев на центральной площади польского города Кракова вызвал крайне негативную реакцию у жителей Польши. Об этом свидетельствуют комментарии, опубликованные 24 марта под новостью о митинге в польском издании Kresy.

Польша. Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция украинцев состоялась днём, участники привлекли открытой демонстрацией флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сюжет об акции украинцев был показан в эфире местного телевидения, при этом жителей Польши возмутило, что полиция не реагировала на «бандеровский» флаг.

«Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где «польские» правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы с поляками?» — заявил комментатор Mirosław Wicherek.

Кроме того, комментаторы предлагали приходить на подобные митинги и «рвать эти тряпки», напоминали о действующем в Польше с 2018 года законе о запрете «бандеровской» идеологии и призывали государственную прокуратуру немедленно отреагировать на инцидент.

«Как мне это нравится, очень хорошо, может быть, это чему-то научит поляков, но я искренне сомневаюсь в этом», — саркастически резюмировал пользователь Robert Goryl.

Напомним, в Польше негативно относятся к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта тема является ключевой в разногласиях между Польшей и Украиной. В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что напавшие на польских сверстников украинские подростки вызвали гнев и возмущение граждан Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше жители возмутились нападением украинских подростков на сверстников