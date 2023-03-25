Небензя: Россия опубликует в ООН вопросы, которые задавала Британии по делу Скрипалей

Нью-Йорк, США, , 07:37 — REGNUM Российские власти обнародуют в Организации Объеденных Наций вопросы, которые задавались Москвой Лондону в рамках дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча на тему «Риски, вытекающие из-за политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)» состоялась 24 марта по инициативе РФ. Небензя отметил, что приемы, использовавшиеся в ходе расследования дела Скрипалей, напоминают подход, который применяется при обсуждении темы использования химоружия в Сирии.

«Сегодня, конечно же, не обошлось без упоминания инцидента в Солсбери и инцидента с Алексеем Навальным. Считаем крайне показательным, что и в отношении упомянутых инцидентов применялась абсолютно такая же тактика, как и в отношении сирийского химического файла», — сказал дипломат.

Власти России неоднократно заявляли, что за химатаками в Сирии стоят террористы. При этом Запад обвиняет в нападениях сирийские правительственные силы. В случае же со Скрипалями Британия утверждает, что отравление якобы организовали власти РФ. Россия, в свою очередь, заявила о своей непричастности к этому происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта посольство РФ в Британии выпустило заявление, в котором сказано, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона»