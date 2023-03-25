Токио, 25 марта, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Послу КНР в Японии Кун Сюанью отказали в прощальной аудиенции с премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Кун Сюанью, завершивший свою дипломатическую миссию в Токио, перед возвращением на родину попросил встречи с премьером Кисидой, но ему было отказано. Официально в качестве причины отказа указывалась загруженность графика премьера.

Отмечается, что запрос на аудиенцию с Кисидой был направлен китайской дипмиссией ещё в январе. Прощальные встречи с послами не являются чем-то исключительным, а скорее стали уже традицией. Поэтому случай был расценён как исключительный.

С китайским послом встретился глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, при этом никаких заявлений японское ведомство по данному поводу не делало.

Предполагается, что решение об отказе в аудиенции было принято властями Японии как «зеркальная мера» после того, как экс-посол Японии в Пекине Ютака Ёкои не смог встретиться перед отъездом на родину с председателем КНР Си Цзиньпином.