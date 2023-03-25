Красный Лиман, ДНР, 25 марта, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Российскими вертолётами на краснолиманском направлении были поражены украинские критически важные объекты. Об этом сообщил 25 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью ТАСС.

FOX 52 Вертолёт Ми-24

С помощью разведывательных беспилотных аппаратов «Орлан-30» войска группировки «Центр» обнаружили критически важные объекты противника. Информация была оперативно передана российским вертолётчикам.

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После чего вертолёты Ми-24 и Ми-35 совершили боевой вылет. Все цели были поражены с помощью управляемых ракет класса «воздух — земля».