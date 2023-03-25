Москва, 25 марта, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В шесть раз вырос спрос туристов из РФ на ряд медицинских услуг в Таиланде за первые два с половиной месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Так, по утверждениям представителей местного медицинского бизнеса, российские граждане стремятся посещать эту азиатскую страну, чтобы делать здесь пластические операции. Кроме того, жительницы России летают в Таиланд, чтобы родить ребенка.

Отмечается, что этой вторая по популярности медицинская услуга у российских туристок в королевстве. Собеседники ассоциации объяснили это явление тем, что женщины хотят проводить завершающий этап беременности в условиях теплого климата Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января британская газета The Guardian написала о том, что в Аргентине наблюдается бум родильного туризма среди гражданок России. Представители туристического бизнеса считают, что Буэнос-Айрес пользуется спросом у российских граждан, поскольку им для въезда на аргентинскую территорию не нужна виза и можно легко продлить пребывание или подать заявление на получение вида на жительство.