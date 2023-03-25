Махачкала, 25 марта, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Перестрелка между группами молодых людей произошла в центре Махачкалы. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД Дагестана.

Lisa Roe Стрельба

Информация о конфликте между группами молодых людей, перешедшем в перестрелку, поступила вечером 24 марта около 22:00 по местному времени. Позвонивший по телефону в дежурную часть очевидец уточнил, что инцидент произошёл на улице Дзержинского, в районе Медакадемии.

Уточняется, что в результате стрельбы получил ранения один человек. Однако к моменту прибытия полиции на место происшествия и стрелявшие, и пострадавший скрылись. Очевидцы утверждают, что раненого увезли на неустановленном автомобиле.

Территория в районе места происшествия оцеплена, устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. Стрелявшие и пострадавший разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Таиланде мужчина застрелил троих человек из окна своего дома.