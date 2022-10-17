25 Марта
 
6:54

Главное о специальной военной операции на Украине за 24 марта 2023 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Крыму.

  • Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

  • В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников «Иностранный легион».

Минобороны РФ