Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 395-й день под натиском Вооруженных сил России. Контрнаступление на востоке страны пока невозможно из-за нехватки вооружения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию «Иомиури». По его словам, чтобы посылать «бравых солдат на передовую», нужны танки, артиллерия и РСЗО HIMARS и уже нет времени ждать поставок вооружения от партнёров. Наступление Украины сдерживают медленные поставки оружия и боеприпасов, подтверждает The Washington Post.

Российская авиация тем временем перемалывает украинские войска на авдеевском направлении, применяя неуправляемые ракеты и высокоточное оружие. Освобождение Марьинки в ДНР состоится после взятия под контроль небольшого участка в западной части города, информирует врио главы республики Денис Пушилин. На донецком направлении украинские военные только за сутки потеряли около 400 человек, на херсонском — до 40 человек, на купянском — до 60, на краснолиманском — до 125, известило 24 марта Минобороны РФ.

Киевские войска остро нуждаются в подкреплении. Мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы и преимущественно затрагивает восточные регионы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его предположению, значительная часть мужчин, подлежащих призыву на западе Украины, могла сбежать из страны в Европу из-за страха попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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