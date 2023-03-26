Донецк, 26 марта, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 395-й день под натиском Вооруженных сил России. Лидеры России и Турции 25 марта по телефону обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения, известили в Анкаре. Информацию о телефонном разговоре президентов двух стран подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Контрнаступление на востоке страны пока невозможно из-за нехватки вооружения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию «Иомиури». По его словам, чтобы посылать «бравых солдат на передовую», нужны танки, артиллерия и РСЗО HIMARS, и уже нет времени ждать поставок вооружения от партнёров. Наступление Украины сдерживают медленные поставки оружия и боеприпасов, подтверждает The Washington Post.

Российская авиация тем временем перемалывает украинские войска на авдеевском направлении, применяя неуправляемые ракеты и высокоточное оружие. Освобождение Марьинки в ДНР состоится после взятия под контроль небольшого участка в западной части города, информирует врио главы республики Денис Пушилин. На донецком направлении украинские военные только за сутки потеряли около 400 человек, на херсонском — до 40 человек, на купянском — до 60, на краснолиманском — до 125, известило 24 марта Минобороны РФ.

Киевские войска остро нуждаются в подкреплении. Мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы и преимущественно затрагивает восточные регионы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его предположению, значительная часть мужчин, подлежащих призыву на западе Украины, могла сбежать из страны в Европу из-за страха попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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