На шоколадной фабрике в Пенсильвании при взрыве погибли два человека, девять пропали без вести

Штат Пенсильвания, США, , 06:37 — REGNUM Как минимум два человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате взрыва с последующим пожаром на шоколадной фабрике RM Palmer в городе Уэст-Рединг в американском штате Пенсильвания. Об этом 24 марта сообщает FOX29 со ссылкой на местные источники.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв в одном из промышленных зданий на территории фабрики произошёл около 17:00 по местному времени 24 марта. Начальник полиции города Рединга Уэйн Холбен уточнил, что взрыв практически полностью разрушил здание на территории фабрики и нанёс значительный ущерб соседнему строению.

Отмечается, что шесть человек были госпитализированы, информация о состоянии пострадавших уточняется. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа, однако расследование ещё не завершено, на месте происшествия работают следователи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при пожаре на шоколадной фабрике в штате Пенсильвания без вести пропали шесть человек.

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