American Thinker: упор России и Китая на патриотизме поможет им одолеть США

Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Политика администрации американского президента Джо Байдена ставит США в проигрышное положение перед Россией и Китаем, власти которых делают акцент на патриотических настроениях, написала обозреватель Кэтлин Браш в статье для журнала The American Thinker.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что рейтинг российского лидера Владимира Путина достигает 82%, а правительство председателя КНР Си Цзиньпина имеет почти единодушное доверие со стороны китайского населения. При этом, по словам журналистки, действующим властям США доверяют меньше трети американцев.

Браш считает, что такая ситуация неизбежно приведет к проигрышу Соединенных Штатов в рамках новой холодной войны. Она также отметила, что Россия стремится сформировать у своих граждан такую политическую память, которая позволила бы жителям страны гордиться Родиной и уважать своих военных.

Обозреватель напомнила о большой важности для России Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, как считает Браш, схожую позицию занимает и Китай, уделяющий серьезное внимание патриотизму и теме независимости от Запада.

В то же время, по словам журналистки, в США прославляется системный расизм и забываются героические истории прошлого. Обозреватель полагает, что из-за такой политики американские граждане больше почитают не свой флаг и страну, а поддерживают ЛГБТ и борьбу за права меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта бывший президент США Дональд Трамп призвал американцев поддержать «смену режима» в стране. Политик заявил, что нынешний «бардак» в Соединенных Штатах устроила администрация Джо Байдена.