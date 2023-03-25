Киев, 25 марта, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Украина с 1 апреля намерена поднять стоимость транзита российской нефти в страны Восточной Европы по нефтепроводу «Дружба», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Argus.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость транзита может увеличиться в два раза, до €27,2 за тонну нефти. Рост тарифа украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» объясняет затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушенной и повреждённой в ходе боевых действий.

На самом же деле, считает «Коммерсантъ», Киев хочет вынудить восточноевропейские страны, в первую очередь Венгрию, отказаться от российской нефти.

В этом году Украина уже подняла цену за транзит по нефтепроводу «Дружба» нефти из России. Тариф вырос на 18,3% и составил €13,6 евро за тонну.

Напомним, что нефтепровод «Дружба», построенный при СССР, начинается в Самарской области, на территории Белоруссии разветвляется на два участка: северный, идущий в Польшу и Германию, и южный, идущий по территории Украины в Чехию, Словакию и Венгрию.