Вашингтон, 25 марта, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Соучредитель американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба компании.

(сс) Intel Free Press Основатели компании Intel Энди Гроув, Роберт Нойс и Гордон Мур в 1978 году

Как сказано в заявлении компании, которая является крупнейшим в мире поставщиком микропроцессоров, Мур «мирно ушёл из жизни в окружении семьи в своём доме на Гавайях».

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер указал, что Мур определил развитие технологической отрасли своими знаниями и видением.

«Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие», — отметил Гелсингер.

Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics в 1968 году, позднее её переименовали в Intel. Мур проработал в компании с открытия и по 2006 год.