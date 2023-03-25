На западе Судана четыре человека погибли в ходе вооружённых столкновений

Хартум, , 05:51 — REGNUM Четыре человека погибли, десятки пострадали в ходе кровавых столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана. Об этом 24 марта сообщила газета Sudan Tribune.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава города Эль-Генейна, административной столицы штата, уточнил, что в результате столкновений между повстанческими группировками и силовиками погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения.

Уточняется, что на настоящий момент властям удалось восстановить контроль на охваченных столкновениями территориях.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели более 50 человек в результате межэтнических столкновений в штате Джонглей на востоке Южного Судана.

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