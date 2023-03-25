По информации «Аль-Джазиры», американцы во время нападения на их базу в Сирии сбили два беспилотника

Дамаск, , 05:56 — REGNUM Системы ПВО американских войск во время атаки на свои базы в Сирии сбили два беспилотника, сообщает 24 марта телеканал «Аль-Джазира».

Американский ЗРК «Patriot» U.S. Army

«ПВО США сбиты два из трех беспилотников, атаковавших один из наших объектов на востоке Сирии», — со ссылкой на анонимный американский источник заявил телеканал.

Как сообщалось ранее, в результате атаки беспилотника на американскую военную базу, расположенную на северо-востоке Сирии, погиб один американский контрактник, ещё пятеро военнослужащих США и один контрактник получили ранения.

Напомним, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно. Для их размещения у Вашингтона нет ни мандата ООН, ни разрешения легитимного сирийского правительства.