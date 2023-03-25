Москва, 25 марта, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Технология запуска крайне малых спутников — пикоспутников будет опробована в России летом 2023 года при старте с космодрома Восточный аппарата «СтратоСат-ТК1», заявил популяризатор космонавтики, руководитель проекта малых космических аппаратов компании «Геоскан» Александр Хохлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Для компании «Стратонавтика» разработан аппарат «СтратоСат-ТК1». Его отправка на орбиту намечена на лето 2023 года с космодрома Восточный. Этим запуском будет испытан способ доставки на орбиту школьных пикоспутников», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Речь идет об аппаратах с массой от 200 граммов, которые имеют меньшие размеры по сравнению с наноспутниками. Для России они будут выведены на орбиту впервые.

Хохлов также отметил, что с космодрома запустят спутник с контейнером, в котором будет несколько пикоспутников.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Самаре объявили о том, что учёные Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва разработали научный наноспутник SamSat-ION который должен помочь России в освоении Арктики. В ноябре были завершены работы по созданию аппарата, и он прошел испытания на Земле.