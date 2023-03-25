Вучич призвал НАТО ответить за агрессию против Югославии и за убийства мирных граждан

Белград, , 05:54 — REGNUM НАТО должно ответить за нападение на Югославию и за убийства мирных жителей, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил 24 марта, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии альянса против Югославии, сообщает сербский телеканал РТРС.

Александр Вучич на траурных мероприятиях predsednik.rs

«Прошло 24 года, вы разорвали на части нашу территорию, убили… 2,5 тыс. граждан… Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, находящихся на своей территории и в своей стране? Откуда у вас право…? Кто дал вам это право?» — сказал Вучич.

Президент Сербии заявил, что НАТО и не собиралось предотвращать никакой гуманитарной катастрофы, а лишь вооружало албанских повстанцев на территории свободной и суверенной Югославии.

В Сербии смогут забыть агрессию НАТО 1999 года только в том случае, подчеркнул Вучич, если в ней исчезнут все сербы.

Напомним, что агрессия НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года. Бомбардировки продолжались в течение 78 дней. На Югославию было сброшено более 400 тысяч бомб и ракет. В результате агрессии НАТО в Сербии погибло около 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей.

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