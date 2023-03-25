Вучич: НАТО должно ответить за агрессию против Югославии
Вучич призвал НАТО ответить за агрессию против Югославии и за убийства мирных граждан
Белград, 25 марта, 2023, 05:54 — ИА Регнум. НАТО должно ответить за нападение на Югославию и за убийства мирных жителей, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил 24 марта, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии альянса против Югославии, сообщает сербский телеканал РТРС.
«Прошло 24 года, вы разорвали на части нашу территорию, убили… 2,5 тыс. граждан… Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, находящихся на своей территории и в своей стране? Откуда у вас право…? Кто дал вам это право?» — сказал Вучич.
Президент Сербии заявил, что НАТО и не собиралось предотвращать никакой гуманитарной катастрофы, а лишь вооружало албанских повстанцев на территории свободной и суверенной Югославии.
В Сербии смогут забыть агрессию НАТО 1999 года только в том случае, подчеркнул Вучич, если в ней исчезнут все сербы.
Напомним, что агрессия НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года. Бомбардировки продолжались в течение 78 дней. На Югославию было сброшено более 400 тысяч бомб и ракет. В результате агрессии НАТО в Сербии погибло около 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей.