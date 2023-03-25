Штат Пенсильвания, США, 25 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пропали без вести в результате мощного пожара, охватившего комплекс зданий на территории шоколадной фабрики компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. Об этом 24 марта сообщает местное отделение телеканала ABC.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительным данным, внутри комплекса промышленных зданий на территории фабрики произошёл взрыв, затем предприятие охватило пламя. Из-за пожара произошло обрушение одного из корпусов. По неподтверждённым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.

Прибывшие на место происшествия пожарные бригады ведут борьбу с огнём. Сколько человек могло пострадать, не уточняется.

По данным местного издания Susquehanna Valley Tribune, в результате пожара пострадали несколько человек, точного числа пострадавших не указывается. Причина взрыва на фабрике устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве с последующим пожаром на заводе по производству фенола и аммиака в американском штате Техас.