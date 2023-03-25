Вашингтон, 25 марта, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подвергся резкой критике со стороны читателей американского журнала Breitbart за слова о том, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию связан с тем, что положение США в мире якобы крепнет. Пользователи оставили свои мнения под статьей издания о заявлении чиновника.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«И эти злобные идиоты правят нашей страной», — написал читатель с именем «Pam… PAM PAM».

Пользователь ZeroPercentLiberal считает, что об американском лидерстве говорить глупо, поскольку «над США смеется весь мир». Читатель S. Fox выразил мнение, что все заявления Белого дома являются ложью.

Еще один комментатор — PawneeKiller — обвинил администрацию президента США Джо Байдена в ничтожности и некомпетентности. Он полагает, что стране потребуются годы, чтобы привести дела в порядок после правления действующей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Джон Кирби заявил, что «близость» между РФ и КНР можно рассматривать как «брак по расчёту», которым Россия и Китай желают бросить вызов могуществу США.

24 марта американский президент Джо Байден рассказал, что считает сильно преувеличенным мнение о сближении России и Китая. Он заявил, что только Запад способен формировать настоящие альянсы.