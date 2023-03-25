Штат Миннесота, США, 25 марта, 2023, 05:04 — ИА Регнум. АЭС в американском штате Миннесота было решено закрыть из-за второй за последние полгода утечки радиации. Об этом 24 марта сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Уточняется, что в воде, поступающей из трубопровода на территории АЭС, был обнаружен радиоактивный изотоп водорода — тритий. Хотя представители коммунальных служб поспешили заявить, что содержание радиоактивного элемента в воде очень низкое и не несёт опасности, но проблема вызвала беспокойство у местных жителей. Люди опасаются, что тритий может попасть в питьевую воду.

«Мы могли бы продолжать безопасную эксплуатацию станции и просто отремонтировать водосборный бассейн, но, конечно, всегда существует риск того, что произойдет новая утечка и в грунтовые воды попадет больше трития», — пояснил Крис Кларк, президент компании Xcel Energy — оператора атомной электростанции Monticello.

По словам Кларка, после остановки АЭС рабочие отрежут аварийную трубу, которой уже более 50 лет, а затем специалисты изучат её, чтобы не допустить утечек в будущем. Кроме того, Кларк пояснил, что тритий фактически не может попасть в питьевую воду жителей города Монтиселло или близлежащего города Беккер. Эти города берут воду из разных районов реки Миссисипи, и даже если тритий попадёт в реку, то его концентрация будет крайне мала.

Стоит отметить, что это вторая утечка на АЭС в Миннесоте, первая произошла в ноябре 2022 года.

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