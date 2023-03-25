Киев, 25 марта, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Контрнаступление на востоке Украины пока невозможно из-за нехватки вооружения. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 24 марта в интервью японскому изданию «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналист издания беседовал с Зеленским в поезде, который направлялся в Киев из Херсона. Значительную часть времени Зеленский уделил в интервью просьбам о расширении военной помощи Украине, в том числе со стороны Японии.

Как пояснил Зеленский, без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS невозможно посылать «бравых солдат на передовую». Украинский лидер отметил, что Киев ожидает поставок вооружения от партнёров. Ситуацию на востоке страны Зеленский назвал «неблагоприятной».

Зеленский указал, что Киев, находясь в состоянии вооружённого конфликта, не может ждать, и подчеркнул, что способ поддержать найдётся, «если есть политическая воля».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналистка Анна ван Денски рассказала об истерике президента Украины Зеленского во время выступления на саммите ЕС.