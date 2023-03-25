Президент США Байден: Вашингтон не ищет конфликта с Ираном, но готов защищать американских граждан

Оттава, , 04:32 — REGNUM Американские власти не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на атаки группировок, заявил президент США Джо Байден 24 марта в Оттаве в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заявление главы Белого дома сделано на фоне обстрелов американских военных баз в Сирии.

«Чтобы не возникло никаких заблуждений… США не ищут, не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Именно это произошло прошлой ночью», — отметил президент.

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками будут и дальше принимать меры по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Пентагон объявил о нанесении Вооруженными силами США серии авиационных ударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

В ведомстве уточнили, что операция была проведена в ответ на атаку беспилотника на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб один американский контрактник. В результате инцидента также пострадал ещё один контрактник и пятеро военнослужащих Соединенных Штатов.