В сирийском Дейр-эз-Зоре от американских авиаударов погибли семь человек

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 04:44 — REGNUM В результате ударов американской авиации по сирийской территории погибло семь человек, сообщает 24 марта ливанское агентство Unews.

Бомбовый удар U.S. Air Force

Информация о числе погибших и раненых поступила агентству от иранских военных советников. Всего в результате ударов в Дейр-эз-Зоре погибло семь и ранено ещё семеро человек.

«Вчера ночью американские оккупанты из оккупированного района в Ат-Танфе совершили агрессию против гражданских объектов в районе Дейр-эз-Зора. Цели, на которые было совершено нападение, представляли собой продовольственные склады и центры услуг. В результате семь человек погибли и семь пострадали», — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 марта американские самолёты нанесли ряд ударов по Сирии. По версии Вашингтона, атаке подверглись объекты, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон назвал «прямым предупреждением» Ирану авиаудар в Сирии