Москва, 25 марта, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса о смене бренда сети магазинов Leroy Merlin («Леруа Мерлен») в России может начаться только после передачи бизнеса местному собственнику, сообщили журналистам 24 марта в пресс-службе Leroy Merlin.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

При этом в компании подчеркнули, что смена собственника только планируется, но окончательное решение еще не принято.

«Пока речь не идет о смене собственника. Пока заявлено лишь намерение. Соответственно, никаких финальных решений еще нет и изменение бренда еще только будет обсуждаться», — сказал представитель Leroy Merlin, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская компания Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, объявила о том, что планирует продать свои магазины, работающие на российском рынке, местному бизнесу. В организации отметили, что процесс передачи прав собственности начался ещё в 2022 году.