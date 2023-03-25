Донецк, 25 марта, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в оккупированных Киевом городах Славянске, Краматорске и Константиновке. Об этом 25 марта сообщили украинские СМИ, в том числе «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В четырёх регионах на востоке Украины, а также на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области около 00:00 мск была объявлена воздушная тревога. Через небольшой промежуток времени украинские СМИ распространили информацию о двух взрывах в городе Славянске, а также о нескольких взрывах в Краматорске.

Затем взрывы прогремели в Константиновке. Официальной информации о взрывах не поступало, подробности произошедшего не приводятся.

Напомним, под контролем ВСУ остаётся часть территорий ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. На севере ДНР украинские войска держат под своим контролем такие крупные города, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.