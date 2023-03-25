Вашингтон, 25 марта, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Китайские власти показали свою незаинтересованность проводить телефонную беседу между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

20 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер очень хочет пообщаться с главой Китая, однако о разговоре пока не удалось договориться. Позднее Кирби рассказал, что Си Цзиньпин «довольно занят», в связи с чем его беседа с Байденом отложена и состоится в «подходящее время».

В Reuters отметили, что переговоры двух лидеров могли бы послужить «первым шагом» в нормализации отношений США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин не собирается встречаться с Джо Байденом после переговоров с Си Цзиньпином. Председатель КНР посещал Москву с 20 по 22 марта.