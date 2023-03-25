Шанс увидеть полярное сияние подарит жителям средней полосы России мощная магнитная буря

Москва, , 03:30 — REGNUM Сильнейшая за последние несколько лет магнитная буря продолжается третьи сутки на Земле. Об этом 24 марта сообщила гелиофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Северное сияние Wild0ne

Уровень опасности магнитной бури за прошедшие сутки не снизился, степень возмущённости магнитного поля Земли остаётся на уровне G3. По шкале из пяти показателей, где G1 означает «слабо», а G5 — это «экстремально сильно», G3 соответствует степени «сильно».

Такой уровень бури, согласно международной классификации, предполагает такие последствия, как: ложные тревоги в предохранительных системах сетей энергоснабжения, перерывы в спутниковой навигации и помехи высокочастотной радиосвязи, формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты.

Кроме того, при уровне магнитной бури G3 жители средних широт (до 45–50 градусов), в том числе жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, получают возможность наблюдать полярное сияние.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Подмосковья наблюдали полярное сияние, вызванное мощной магнитной буоей.

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