Президент США не увидел признаков будущего «взрыва» в банковском секторе страны

Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Признаков надвигающегося «взрыва» в американском банковском секторе, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил 24 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Джо Байден и Джастин Трюдо Президент США

По словам Байдена, администрация приняла правильные стабилизационные меры, гарантирующие неприкосновенность банковских вкладов населения. Президент США считает, что банки страны находятся в «довольно хорошей форме». В случае необходимости, регулирующие органы готовы к принятию дополнительных мер, сказал Байден.

«На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что «взорвало» бы этот сектор. Однако, я понимаю, что существуют опасения по данному поводу», — заявил президент США.

Напомним, что 10 марта обанкротился один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank (SVB). А спустя два дня была прекращена деятельность крупного нью-йоркского банка Signature Bank.

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