«Военная хроника» опубликовала видеозапись с догоняющим свою бронемашину военнослужащим ВСУ

Москва, , 03:28 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлен момент, как военнослужащий ВСУ безуспешно пытается догнать свою бронемашину, была опубликована в телеграм-канале «Военная хроника».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кадры снял беспилотный летальный аппарат. На видео изображено, как украинский военный бежит за БМП. На какое-то время ему удается достигнуть бронемашины, которая остановила ход.

Военный несколько раз дернул за люк, но он не так и не смог отрыть вход в десантное отделение. При этом водитель бронемашины, не заметив сослуживца, продолжил движение, а пытавшийся попасть в БМП боец остался на поле боя.

Отмечается, что видеозапись прислал военный корреспондент Андрей Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой был показан тяжелораненый военнослужащий ВСУ, попросивший помощи у оператора российского беспилотника. Для эвакуации раненого к нему направились бойцы Вооруженных сил России.