В Сети появилось видео с догоняющим свою бронемашину бойцом ВСУ
Москва, 25 марта 2023, 03:28 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлен момент, как военнослужащий ВСУ безуспешно пытается догнать свою бронемашину, была опубликована в телеграм-канале «Военная хроника».
Кадры снял беспилотный летальный аппарат. На видео изображено, как украинский военный бежит за БМП. На какое-то время ему удается достигнуть бронемашины, которая остановила ход.
Военный несколько раз дернул за люк, но он не так и не смог отрыть вход в десантное отделение. При этом водитель бронемашины, не заметив сослуживца, продолжил движение, а пытавшийся попасть в БМП боец остался на поле боя.
Отмечается, что видеозапись прислал военный корреспондент Андрей Филатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой был показан тяжелораненый военнослужащий ВСУ, попросивший помощи у оператора российского беспилотника. Для эвакуации раненого к нему направились бойцы Вооруженных сил России.