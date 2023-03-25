Москва, 25 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлен момент, как военнослужащий ВСУ безуспешно пытается догнать свою бронемашину, была опубликована в телеграм-канале «Военная хроника».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Кадры снял беспилотный летательный аппарат. На видео запечатлено, как украинский военный бежит за БМП. На какое-то время ему удается достигнуть бронемашины, которая остановила ход.

Военный несколько раз дернул за люк, но так и не смог отрыть вход в десантное отделение. При этом водитель бронемашины, не заметив сослуживца, продолжил движение, а пытавшийся попасть в БМП боец остался на поле боя.

Отмечается, что видеозапись прислал военный корреспондент Андрей Филатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой был показан тяжелораненый военнослужащий ВСУ, попросивший помощи у оператора российского беспилотника Для эвакуации раненого к нему направились бойцы Вооруженных сил России.