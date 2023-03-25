Президент Грузии отрицает то, что Запад подбивает Тбилиси открыть второй фронт против России

Тбилиси, , 03:08 — REGNUM Ни одна из стран Запада не просит Грузию открыть «второй фронт» против России, заявила 24 марта грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «TV Пирвели «.

Саломе Зурабишвили Пресс-служба президента Грузии

По словам Зурабишвили, западные страны не стремятся к дестабилизации на Кавказе.

«Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну? Наоборот, ни у кого, с кем я встречалась, … нет желания создать еще где-то дестабилизацию. Все мечтают о том, чтобы Чёрное море, Кавказ, с учетом войны между Арменией и Азербайджаном, были бы спокойными», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что грузинские власти отказываются вводить экономические санкции против России. Официальный Тбилиси также не желает оказывать военную помощь Украине. В связи с этим, грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти в «пророссийской» позиции. В свою очередь, правительство считает, что оппозиция умышленно стремится втянуть Грузию в военный конфликт с Россией.

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