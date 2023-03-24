Донецк, 25 марта, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы и преимущественно затрагивает восточные регионы, заявил 24 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин со ссылкой на рассказы украинских пленных и обсуждения бойцов ВСУ в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Об этом сообщает РИА Новости. Он считает, что набор из западных областей Украины ведется плохо по причине того, что местные жители, желавшие воевать, уже давно записались в националистические батальоны.

Кроме того, по мнению Гагина, представители Западной Украины могли быть уже попросту «выбиты» российскими войсками. Советник также предположил, что огромная часть мужчин, подлежащих призыву на западе Украины, могла сбежать из страны в Европу из-за страха попасть в ВСУ.

Гагин также рассказал о свирепом характере мобилизации в украинских регионах. Так, в Одессе, по его словам, был сформирован изолятор временного содержания для будущих военнослужащих, куда людей доставляют, отлавливая в разных местах, и содержат в бесчеловечных условиях в ожидании отправки на фронт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорится, что мобилизация на Украине проходит с серьезными нарушениями законодательства. Кроме того, призывная кампания в стране ведется «агрессивно», а жители скрываются от призыва.