Сенатор из Румынии после угроз из Киева назвала Украину преступным государством

Бухарест, , 02:21 — REGNUM Власти Румынии призвала пересмотреть поддержку Украины сенатор Диана Шошоакэ после угроз в свой адрес из Киева и внесения её данных в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом румынский сенатор написала на своей странице в социальных сетях.

«Великая Румыния». 1930 Andrei Nacu

«Мое включение в список целей «Миротворца» показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями… Такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — указала Шошоакэ.

Кроме того, сенатор добавила, что Украина «не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают» и пояснила, что международному сообществу нужно как можно скорее понять и осознать этот факт.

Напомним, Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв Договора о добрососедских отношениях с Украиной, а также аннексию части её территорий, которые принадлежали Румынии в межвоенный период Это север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

МИД Украины отреагировал на этот шаг заявлением, что против Шошоакэ будут введены санкции. Кроме того, сенатора включили в базу данных «Миротворца» за покушение на нарушение территориальной целостности Украины. Сама Шошоакэ рассказала о поступлении в её адрес смертельных угроз от внешнеполитического ведомства Украины.

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