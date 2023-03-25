Индийская нержавеющая сталь, направлявшаяся в Россию, уже год находится под арестом в Бельгии

Антверпен, Бельгия, , 02:24 — REGNUM Контейнеры с индийской сталью, предназначенной для России, уже целый год не могут покинуть бельгийский порт Антверпен, сообщает 24 марта Reuters.

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Пять контейнеров со сталью компании Jindal Stainless были отправлены в Россию ещё в феврале 2022 года, однако из-за ведённых антироссийских санкций они были задержаны на территории Евросоюза.

В контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали. Представители Jindal Stainless заявили, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список ЕС и и поэтому должна быть допущена к дальнейшей транспортировке.

Администрация порта передала требование индийской компании бельгийской таможенной службе, но та до сих пор не предприняла никаких мер по освобождению груза.

Напомним, что в финском порту Котка было задержано российское грузовое судно, намеревавшееся перевезти удобрения. Вопрос о беспрепятственном выходе российского судна из финского порта решался на уровне дипломатических ведомств двух стран.

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