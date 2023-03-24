Оттава, 25 марта, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Разговоры о сближении России и Китая следует рассматривать как сильно преувеличенные, заявил президент США Джо Байден 24 марта на пресс-конференции в Оттаве по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом он подчеркнул, что не преуменьшает силу РФ и КНР. Глава Белого дома утверждает, что создать полноценные коалиции удается только Западу.

Американский лидер привел в пример трёхсторонний оборонный альянс США, Британии и Австралии (AUKUS), четырёхсторонний диалог по безопасности между США, Австралией, Индией и Японией (QUAD), а также военный союз США, Японии и Южной Кореи.

Вместе с тем Байден допустил, что может пересмотреть свое мнение об отношениях России Китая в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассматривают «близость» между РФ и КНР как «брак по расчёту». По его словам, действия России и Китая в первую очередь обусловлены желанием бросить вызов Соединенным Штатам.