Вашингтон, 25 марта, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Давление на Россию намерены продолжать оказывать страны Запада посредством «исторических санкций и тарифов». Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

По словам Байдена, западные страны продолжат оказывать давление на президента России Владимира Путина.

«Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов», — пояснил президент США.

Американский лидер указал, что единство стран Запада не будет нарушено, невзирая на затянувшиеся боевые действия на Украине. Байден пообещал продолжить предоставление гуманитарной и военной помощи Киеву. Кроме того, глава Белого дома отметил, что страны Запада, как и раньше, будут обучать украинских военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США теряют союзников в Европе и в Азии.