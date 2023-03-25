Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ усилили обстрелы городов из РСЗО из-за потери позиций

Донецк, , 01:44 — REGNUM Вооруженные силы Украины усилили обстрелы городов Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), поскольку были отброшены на более отдаленные позиции и вынуждены наносить удары «вслепую», заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обстрелы с применением реактивной артиллерии сейчас участились именно в связи с тем, что мы отодвигаем противника дальше от Донецка, дальше от своих рубежей», — сказал советник корреспондентам РИА Новости.

Он пояснил, что украинским силам приходится отступать и прятать свои установки РСЗО. Из-за этого, по словам Гагина, ВСУ ведут огонь из реактивной артиллерии наугад, что чаще всего приводит к ударам по жилым массивам.

Советник подчеркнул, что ВСУ не волнует судьба мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 марта украинские вооруженные формирования обстреляли город Горловку (ДНР) из американских РСЗО M142 HIMARS. Кроме того, обстрелу подверглось село Никольское (ДНР), в результате чего погибла женщина.