Донецк, 25 марта, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Все условия сложились для того, чтобы российские войска смогли взять в оперативное окружение город Авдеевка (ДНР), который находится под контролем ВСУ, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе», — сказал Гагин в комментарии РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что украинские силы могут попасть в окружение, сходное с ситуацией в Артемовске и Соледаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что положение украинских войск в Авдеевке регулярно ухудшается и всё больше напоминает критическую обстановку в Артёмовске (Бахмуте). Он добавил, что группировке ВСУ в Авдеевке уже в скором времени грозит окружение.