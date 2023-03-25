Белорусский закон, предусматривающий смертную казнь чиновникам за госизмену, вступил в силу

Минск, , 01:25 — REGNUM Закон, допускающий возможность применения смертной казни к чиновникам за государственную измену, вступил в силу в Белоруссии. Закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 14 марта, вступает в силу 25 марта, через десять дней после публикации.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», нацеленный на усиление противодействия преступлениям экстремистской, террористической и антигосударственной направленности, был внесён белорусским правительством в парламент страны в конце октября 2022 года. В начале декабря его приняли в первом чтении, в конце февраля 2023 года — во втором. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон 9 марта.

Законом внесены изменения в статью Уголовного кодекса Белоруссии «Измена государству».

В частности, новым законом вводится ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.

Кроме того, новый белорусский закон предусматривает возможность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность.

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