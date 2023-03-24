Киев, 25 марта, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ была внесена в базу украинского ресурса «Миротворец» за покушение на территориальную целостность Украины. Об этом 24 марта можно узнать из данных интернет-ресурса.

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

Сенатор Шошоаке «удостоилась» внесения в базу «Миротворца» после того, как зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв Договора 1997 года о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинской территории.

«Румынский сенатор подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины «для восстановления культурной идентичности румынского населения», — указано в описании на украинском сайте «Миротворец».

Кроме того, Шошоакэ вменяется сотрудничество со спецслужбами России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что румынский сенатор Шошоакэ рассказала, что после регистрации законопроекта о возвращении Румынии части территории, которая числится украинской, в её адрес последовали угрозы со стороны МИД Украины. По словам Шошоакэ, ей угрожают смертельной расправой.