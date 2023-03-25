Президент США Байден: единство Запада в противостоянии с Россией не исчезнет

Оттава, , 00:52 — REGNUM Президент США Джо Байден считает, что единство западных стран в противостоянии с Россией сохранится вне зависимости от продолжительности украинского конфликта. Об этом он заявил 24 марта на пресс-конференции в Оттаве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер также пообещал, что Запад «продолжит оказывать давление» на Россию, используя «исторические санкции и ограничения».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на то, что западным странам всё сложнее сохранять единство в отношении украинского кризиса. Глава эстонского правительства добавила, что она и ряд других прибалтийских политиков озабочены тем, что некоторые страны готовы смягчить позицию и заставить Киев вести диалог с Россией.