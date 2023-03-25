Пушилин заявил, что после занятия западного участка Марьинки город будет полностью освобождён

Марьинка, ДНР, , 01:17 — REGNUM Для того чтобы полностью освободить от украинских войск Марьинку, осталось взять под контроль один участок на западе города, заявил 24 марта врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена», — сказал Пушилин.

По его словам, украинские формирования продолжают «упираться» и перебрасывают резервы. Запад же «подталкивает» киевские власти, провоцируя их начать контрнаступление. Власти ДНР, сказал Пушилин, замечают подготовку к таким действиям, однако пока не понятно, будет ли такое контрнаступление в действительности или это просто пропаганда.

Напомним, что ожесточённые бои за Марьинку идут с самого начала СВО. Город находится всего в 24 км от центра Донецка. Расположенная в Марьинке украинская артиллерия регулярно подвергает столицу ДНР жестоким обстрелам.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин: ВС России продвигаются в Марьинке