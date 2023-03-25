Воздушная тревога объявлена в четырёх восточных регионах Украины

Киев, , 00:36 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах на востоке Украины. Об этом 25 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

В четырёх областях Украины: Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях воздушная тревога была объявлена в 00:02 — 00:04 мск. Жителей регионов просят проследовать в укрытия.

Кроме того, режим воздушной тревоги действует на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в пяти регионах Украины.

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