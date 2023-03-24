Киев, 25 марта, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах на востоке Украины. Об этом 25 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В четырёх областях Украины — Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской — воздушная тревога была объявлена в 00:02–00:04 мск. Жителей регионов просят проследовать в укрытия.

Кроме того, режим воздушной тревоги действует на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в пяти регионах Украины.