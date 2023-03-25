«Ведомости»: экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» сократился в три раза

Москва, , 00:31 — REGNUM Троекратно сократился объем российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» в Европу в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 24 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так уровень нефтяного экспорта по этому пути упал до 939,3 тысячи тонн. Источники утверждают, что такая ситуация сложилась из-за остановки экспорта в Германию и Польшу, а также из-за сокращения поставок в Словакию и Венгрию.

Так, в Словакию экспорт снизился почти на 50% — до почти 215 тыс. тонн, а в Венгрию — на 16% (до 319,6 тыс. тонн). При этом в феврале Россия смогла увеличить поставки нефти в Чехию на 55,8% — до 405 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Европа якобы преодолела зависимость от поставок российской нефти и газа. Она утверждает, что ЕС добился этого за счёт «напряжённой работы», а также помощи со стороны США и Норвегии.