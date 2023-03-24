Москва, 25 марта, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Троекратно сократился в феврале объем российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» в Европу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 24 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Так, уровень нефтяного экспорта по этому пути упал до 939,3 тысячи тонн. Источники утверждают, что такая ситуация сложилась из-за остановки экспорта в Германию и Польшу, а также из-за сокращения поставок в Словакию и Венгрию.

Так, в Словакию экспорт снизился почти на 50% — до почти 215 тыс. тонн, а в Венгрию — на 16% (до 319,6 тыс. тонн). При этом в феврале Россия смогла увеличить поставки нефти в Чехию на 55,8% — до 405 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Европа якобы преодолела зависимость от поставок российских нефти и газа. Она утверждает, что ЕС добился этого за счёт «напряжённой работы», а также помощи со стороны США и Норвегии.