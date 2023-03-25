Командующий швейцарской армии не исключил её возможного участия в военных учениях стран НАТО

Берн, , 00:43 — REGNUM Швейцария может принять участие в военных учениях стран НАТО, сообщил 24 марта командующий вооруженными силами страны Томас Зюссли в интервью телеканалу SRF.

Швейцарские солдаты на учениях Fcb981

«Для нас нет особой разницы, будут ли это учения по пятой статье [Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны] или общие учения. Для нас важно понять процедуры развёртывания, структуры, процессы», — сказал Зюссли.

Он также отметил, что, кроме швейцарских ВСС и сил специального назначения страны, в совместных учениях с НАТО могли бы принимать участие и подразделения сухопутной армии Швейцарии.

Напомним, что Швейцария с 1815 года придерживается политики постоянного нейтралитета и поэтому не входит в политические и военные структуры НАТО.

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