Американские сенаторы потребовали у ФРС предоставить отчёт о том, как проводился надзор за SVB

Вашингтон, , 00:40 — REGNUM В американском Сенате потребовали, чтобы Федеральная резервная система США (ФРС) предоставила членам палаты информацию о том, как осуществлялся надзор за деятельностью обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 24 марта РИА Новости.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Американский народ заслуживает транспарентности и подотчётности со стороны правительственных чиновников и имеет право ясно понимать, что сотрудники ФРС знали о рисках в деятельности SVB, когда они это узнали и почему не приняли мер, чтобы не допустить краха банка», — говорится в обращении группы сенаторов.

Большую часть подписей под обращением поставили сенаторы-республиканцы из комитета по банковской деятельности.

Напомним, что Silicon Valley Bank, бывший 16-м по величине банком США, внезапно обанкротился и 10 марта был закрыт. Крах SVB является вторым по масштабам финансовым банкротством за всю историю США.

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