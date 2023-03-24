Вашингтон, 25 марта, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В американском Сенате потребовали, чтобы Федеральная резервная система США (ФРС) предоставила членам палаты информацию о том, как осуществлялся надзор за деятельностью обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 24 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Американский народ заслуживает транспарентности и подотчётности со стороны правительственных чиновников и имеет право ясно понимать, что сотрудники ФРС знали о рисках в деятельности SVB, когда они это узнали и почему не приняли мер, чтобы не допустить краха банка», — говорится в обращении группы сенаторов.

Большую часть подписей под обращением поставили сенаторы-республиканцы из комитета по банковской деятельности.

Напомним, что Silicon Valley Bank, бывший 16-м по величине банком США, внезапно обанкротился и 10 марта был закрыт. Крах SVB является вторым по масштабам финансовым банкротством за всю историю США.