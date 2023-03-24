В Алеппо боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам

Дамаск, , 23:59 — REGNUM Террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным войскам, в провинции Алеппо. Об этом сообщил 24 марта на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам», — указал Гуринов.

Как уточнил Гуринов, при отражении атаки боевиков погиб один и ранены шесть сирийских военных. Правительственные войска ликвидировали девять боевиков. По словам Гуринова, в течение 24 часов в идлибской зоне деэскалации обстрелов со стороны террористов зафиксировано не было.

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